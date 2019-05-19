مستشار النمسا لا يستبعد تجريم نائبه المستقيل بسبب فضيحة الفيديو

أعرب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عن اعتقاده بأنه من غير المستبعد وقوع نائبه المستقيل، هاينتس-كريستيان شتراخه، تحت طائلة القانون بسبب تصريحاته في مقطع الفيديو الذي انتشر له مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن شتراخه، الذي كان يشغل أيضا رئيس حزب الحرية اليميني، اضطر أمس السبت إلى إعلان استقالته من منصبيه بعد انتشار مقطع فيديو سُجِّلَ سرا وعد خلاله شتراخه قريبة مزعومة لإحدى الشخصيات الروسية فاحشة الثراء بمنحها صفقات حكومية مقابل مساعدته في انتخابات عام 2017.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال كورتس إن " التحقيقات ستبين ما سيحدث الآن، لكن ما قاله في هذا الفيديو هو فضيحة كبيرة، ويعني نهاية لنشاطه السياسية وربما يعني أيضا عواقب جنائية".

وأضاف السياسي المحافظ: "ما شاهدناه في هذا الفيديو، صادم، فالأمر يتعلق بإساءة استغلال السلطة وهذا خطير وإشكالي، لأنه يتعلق بعروض مفتوحة للفساد وهجمات على الصحافة الحرة".