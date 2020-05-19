لاجارد: على المركزي الألماني مواصلة المشاركة في برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنه يتعين على البنك المركزي الألماني مواصلة المشاركة في شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي، وذلك رغم حكم صدر عن المحكمة الدستورية ينتقد برنامج التحفيز الاقتصادي.

وقالت لاجارد، في مقابلة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مع عدد من الصحف الأوروبية، :"يتعين على جميع البنوك المركزية الوطنية المشاركة الكاملة في وضع وتنفيذ السياسة النقدية لمنطقة اليورو".

وشددت على أن "كل بنك مركزي وطني في منطقة اليورو مستقل ولا يمكن أن يتلقى توجيهات من الحكومة."

تجدر الإشارة إلى أن المركزي الألماني هو أكبر مساهم في البنك المركزي لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وذلك بحصة تزيد عن 26% .

ويعد الهدف الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي هو الحفاظ على أسعار متوازنة عبر تكتل العملة الأوروبية الموحدة، مع معدل تضخم مستهدف يقل قليلا عن 2%. ويسعى المركزي الأوروبي من خلال شراء السندات الحكومية إلى تعزيز التضخم.

وقضت أعلى محكمة في ألمانيا في الخامس من مايو الجاري بأن مشتريات السندات تفتقر إلى الرقابة الوطنية.

وأمهلت المحكمة الدستورية الحكومة الألمانية ثلاثة أشهر لإنشاء إطار عمل لمراجعة أنشطة شراء السندات.