الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مدفعيته تقصف أهدافا داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاق أربعة صواريخ من داخل لبنان قبل قليل.

وذكر جيش الاحتلال أنه تم إطلاق أربعة صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل، وأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا واحدا، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنان في البحر.

ومن جانبها، أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية "أن مجهولين أطلقوا عددا من الصواريخ عصر اليوم من جنوب لبنان في اتجاه شمال فلسطين، في حادث هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع".

وأضافت أن "مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط علما الشعب الحدودية وصديقين وأن قذيفة سقطت في خراج الناقورة، ولم يفد عن أضرار أو إصابات"، وفقا للوكالة اللبنانية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وساد الهدوء منطقة جنوب لبنان بعد القصف المدفعي الإسرائيلي.

يذكر أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة يأتي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت ثلاثة صواريخ أطلقت قبل أيام من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، سقطت في البحر، ولم ترد إسرائيل على إطلاق تلك الصواريخ، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

كما أطلق مجهولون عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين ليل الإثنين – الثلاثاء الماضي، وردت إسرائيل بقصف مرتفعات كفرشوبا جنوب لبنان.