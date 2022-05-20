الفيحاء يصنع التاريخ ويتوج بطلا لكأس خادم الحرمين لأول مرة في تاريخه

توج فريق الفيحاء بلقب كأس كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة 2021/22، بعد الفوز على نظيره الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة».

حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة الهلال والفيحاء المقامة بين الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وافتتح سالم الدوسري التسجيل لصالح الهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، ونجح رامون لوبيز أن يسجل هدف التعادل لصالح فريق الفيحاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة.