 تباطؤ الاقتصاد الروسي بأكثر من المتوقع في الربع الأول - بوابة الشروق
الخميس 19 مايو 2022 12:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

تباطؤ الاقتصاد الروسي بأكثر من المتوقع في الربع الأول

د ب أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 12:39 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 12:39 ص

تباطأ نمو الاقتصاد الروسي في الربع الأول، مع بدء ظهور التأثير الأولي للعقوبات التي فرضت ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، بتراجع عن نسبة 4% المسجلة في الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما قالت خدمة الاحصاءات الاتحادية نقلا عن أرقام أولية.

وكانت هذه النسبة أقل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم والذي بلغ 3.7% وهو ما يتوافق مع تقديرات وزارة الاقتصاد.

وساعد قطاع التعدين، والذي يشمل النفط والغاز، في دفع النمو، بتحقيقه نموا بنسبة 8.5% بينما حقق قطاع التصنيع نموا بنسبة 5.1%، وحقق الإنتاج الزراعي نموا بنسبة 1.9% فقط في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5%.

وتم تسجيل معظم هذه النتائج قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير وهو الذي تسبب في فرض عقوبات شاملة من الولايات المتحدة وحلفاءها ضد روسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك