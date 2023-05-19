أكد الرئيس الفسطيني محمود عباس "أبو مازن" ، اليوم الجمعة ، رفضه لاستمرار استباحة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا ، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وانتهاكتها للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية له.

وقال الرئيس عباس - في كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ 32 المنعقدة في جدة - إننا من جانبنا نواصل مسيرتنا النضالية لمواجهة القهر والعدوان الإسرائيلي كما سنواصل جهودنا الدبلوماسية والقانونية في المحافل والمحاكم كافة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها المحكمة الجنايئة الدولية ومحكمة العدل الدولية ، إضافة إلى استمرار السعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن العصابات الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال عام 1948 أكثر من 51 مجزرة بحق الشعب الفسطيني.

وتابع الرئيس الفلسطيني "في قرار أممي تاريخي غير مسبوق أحيت الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك منذ أيام الذكرى الـ 75 لنكبة الشعب الفلسطيني التي لا زالت تتوالى أحداثها وآثارها المأساوية منذ العام 1948 حتى يومنا هذا والتي ارتكبت العصابات الصهيونية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلالها أكثر من 51 مجزرة موثقة لدينا ودمرت أكثر من 530 قرية فلسطينية موثقة لدينا".

وأضاف أن هذا القرار الأممي التاريخي الهام يشكل دحضا للرواية الصهيونية الإسرائيلية التي تنكرت للنكبة ولفقت الروايات المزيفة حول علاقات الشعب الفلسطيني بأرض وطنه والجرائم التي أرتكبت بحقه.