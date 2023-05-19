 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون محيط الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة - بوابة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون محيط الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 1:48 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 1:48 م

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع توافد المواطنين لأداء صلاة الجمعة، في تطور غير مسبوق.

وأفادت مصادر بالقدس أن مئات المستوطنين اقتحموا محيط باب الساهرة بمسيرة استفزازية، مرددين هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، بحماية من قوات الاحتلال.

كما اقتحم مستوطنون محيط باب الأسباط، وحاولوا الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتوجهين إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وشهد محيط باب العامود وعدة أحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة تجمعات استفزازية للمستوطنين.


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