ولي العهد السعودي وسوليفان بحثا الاتفاقيات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن وحل الدولتين

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، الذي يزور المملكة حاليا، "الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

كما بحث الجانبان " الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، والتي قارب العمل على الانتهاء منها، وما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وتناولا "المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".

ومن المقرر أن يتوجه سوليفان في وقت لاحق اليوم الأحد إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة الحرب في غزة، والمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، والأزمة الإنسانية، وأزمة اللاجئين، بحسب البيت الأبيض.