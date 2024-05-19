بايدن: دعيت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك أثناء كلمة له في حفل تخرج بكلية مورهاوس في أتلانتا.

وأضاف بايدن: "ما يحدث في غزة وإسرائيل أمر مفجع"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابع: "إنها أزمة إنسانية في غزة .. لهذا السبب دعوت إلى وقف فوري لإطلاق النار .. وقف فوري لإطلاق النار لوقف القتال وإعادة الرهائن إلى ديارهم".

جاءت تصريحات بايدن في حفل تخرج لإحدى أبرز الكليات التاريخية للأمريكيين من أصل أفريقي في البلاد. وتأتي كلمته بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين هزت الجامعات في جميع أنحاء البلاد لأسابيع.