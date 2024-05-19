الدفاعات الجوية الروسية تدمر 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت الليلة الماضية، 9 صواريخ "أتاكمز" وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و3 مسيرات فوق مقاطعة بيلجورود، ودمرت واعترضت 57 مسيرة فوق إقليم كراسنودار.

وقالت الوزارة، في بيان، "خلال الليلة الماضية، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية الأمريكية، وطائرات مسيرة على أهداف في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 9 صواريخ "أتاكمز" وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، كما اعترضت ودمرت 57 مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".

ويتعذر التحقق من مصدر مستقل من البيانات المتعلقة بالخسائر في الأرواح والعتاد من طرفي الصراع منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022.