 بعد التعادل برادس.. عمرو أديب للجمهور: الأهلي بطل إفريقيا.. اذهبوا للاحتفال ‏ - بوابة الشروق
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بعد التعادل برادس.. عمرو أديب للجمهور: الأهلي بطل إفريقيا.. اذهبوا للاحتفال ‏

محمد شعبان
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 1:01 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 1:03 ص

اعتبر الإعلامي عمرو أديب، تعادل النادي الأهلي مع مضيفه الترجي التونسي في مباراة الذهاب ‏من نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمثابة فوز للأحمر، قائلا: «الأهلي كسب يا جماعة، أنا ‏مش مستني الماتش الجاي، الأهلي بنتيجة رادس كسب خلاص». ‏
ودعا خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «‏MBC ‎‏ مصر» مساء السبت، جماهير الأهلي ‏لحضور مباراة الإياب في استاد القاهرة؛ للاحتفال بتحقيق لقب البطولة، معقبا:« أنا عايز الجمهور ‏يحضر للاستاد الأسبوع الجاي يحتفلوا ويسلموا الكأس وينبسطوا، أنا بهنئ الأهلي من دلوقتي، ‏الأهلي بطل إفريقيا وكسب خلاص».‏
وأكد «أديب» ثقته بفوز الأهلي في مباراة الإياب، مشددا أن المباراة انتهت عمليًا، قائلا:« محدش ‏يقنعني انتظر لغاية الماتش الجاي، لأ مفيش مقاطعة، أنا بقول لحضراتكم الأهلي أخذ البطولة، كل ‏سنة وحضراتكم طيبين، تروحوا الاستاد تنبسطوا وترقصوا وتغنوا، الماتش خلص وكل حاجة ‏خلصت». ‏

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