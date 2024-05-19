اعتبر الإعلامي عمرو أديب، تعادل النادي الأهلي مع مضيفه الترجي التونسي في مباراة الذهاب ‏من نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمثابة فوز للأحمر، قائلا: «الأهلي كسب يا جماعة، أنا ‏مش مستني الماتش الجاي، الأهلي بنتيجة رادس كسب خلاص». ‏

ودعا خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «‏MBC ‎‏ مصر» مساء السبت، جماهير الأهلي ‏لحضور مباراة الإياب في استاد القاهرة؛ للاحتفال بتحقيق لقب البطولة، معقبا:« أنا عايز الجمهور ‏يحضر للاستاد الأسبوع الجاي يحتفلوا ويسلموا الكأس وينبسطوا، أنا بهنئ الأهلي من دلوقتي، ‏الأهلي بطل إفريقيا وكسب خلاص».‏

وأكد «أديب» ثقته بفوز الأهلي في مباراة الإياب، مشددا أن المباراة انتهت عمليًا، قائلا:« محدش ‏يقنعني انتظر لغاية الماتش الجاي، لأ مفيش مقاطعة، أنا بقول لحضراتكم الأهلي أخذ البطولة، كل ‏سنة وحضراتكم طيبين، تروحوا الاستاد تنبسطوا وترقصوا وتغنوا، الماتش خلص وكل حاجة ‏خلصت». ‏