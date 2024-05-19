اعتبر الإعلامي عمرو أديب، تعادل النادي الأهلي مع مضيفه الترجي التونسي في مباراة الذهاب من نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمثابة فوز للأحمر، قائلا: «الأهلي كسب يا جماعة، أنا مش مستني الماتش الجاي، الأهلي بنتيجة رادس كسب خلاص».
ودعا خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء السبت، جماهير الأهلي لحضور مباراة الإياب في استاد القاهرة؛ للاحتفال بتحقيق لقب البطولة، معقبا:« أنا عايز الجمهور يحضر للاستاد الأسبوع الجاي يحتفلوا ويسلموا الكأس وينبسطوا، أنا بهنئ الأهلي من دلوقتي، الأهلي بطل إفريقيا وكسب خلاص».
وأكد «أديب» ثقته بفوز الأهلي في مباراة الإياب، مشددا أن المباراة انتهت عمليًا، قائلا:« محدش يقنعني انتظر لغاية الماتش الجاي، لأ مفيش مقاطعة، أنا بقول لحضراتكم الأهلي أخذ البطولة، كل سنة وحضراتكم طيبين، تروحوا الاستاد تنبسطوا وترقصوا وتغنوا، الماتش خلص وكل حاجة خلصت».