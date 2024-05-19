الزمالك يتقدم على بركان بهدف في الشوط الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته ضد نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية متقدما بهدف دون رد.

الهدف الوحيد سجله أحمد حمدي في الدقيقة 23 من عرضية أحمد سيد زيزو، ليضع الأبيض في المقدمة.

وشهدت الـ45 دقيقة الأولى سقوط حارس نهضة بركان أكثر من مرة بداعي الإصابة، قبل أن يأتي هدف التقدم الذي دفع الفريق الضيف للخروج من مناطقه الدفاعية.

وكان حمدي مُسجل الهدف قد تعرض لإصابة قوية لحمدي في الركبة ليتم استبداله في الدقيقة 41 ويشارك يوسف أوباما بديلا له.

أضاع الزمالك بخلاف الهدف عدة فرص أبرزها تسديدة للبديل أوباما في المرمى الخالي وتصدى لها الدفاع، وأيضا رأسية إبراهيما نداي تصدى لها الحارس، وتسديدة من دونجا بجوار القائم.