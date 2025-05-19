إسرائيل توقع عقدا بـ55 مليون دولار لشراء أنظمة حماية للمروحيات

الاتفاق وُقع بين وزارة الدفاع وشركة إلبيط سيستمز الإسرائيلية



أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، أنها وقعت عقدا بقيمة 55 مليون دولار مع شركة "إلبيط سيستمز" المحلية لشراء أنظمة حماية متطورة لطائرات مروحية​​​​​​​.

يأتي توقيع العقد بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة للشهر العشرين.

وجاء في بيان للوزارة أنها وقّعت من خلال مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لها، وبالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، اتفاقية مع شركة إلبيط سيستمز لشراء أنظمة حماية متطورة لطائرات الهليكوبتر القتالية من طرازي "بلاك هوك" و"أباتشي" التابعة لسلاح الجو.

وأضافت: "سيتم في إطار هذا المشروع، تجهيز طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتقنيات مبتكرة مصممة لضمان أقصى قدر من الحماية في سيناريوهات القتال المعقدة، بما في ذلك أنظمة لتحديد التهديدات وإحباطها وتحييدها، وأنظمة لصد الصواريخ الموجهة".

وتابعت: "تبلغ قيمة العقد حوالي 55 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 5 سنوات".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العقد "ينضم إلى سلسلة من عقود الشراء وبناء القوات التي تعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية على تنفيذها بقيادة المدير العام للوزارة، اللواء (احتياط) أمير برعام".

وشركة إلبيط سيستمز هي شركة عالمية، مقرها في مدينة حيفا، وتتخصص في صناعات الأسلحة.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.