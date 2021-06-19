دعوات فلسطينية لمواجهة مسيرات المستوطنين في قرى الضفة بعد غد

دعت لجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، إلى الرد على استفزازات المستوطنين وقطع الطريق على مسيرات الأعلام التي سينظمونها قرب قرى الضفة الغربية بعد غد الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن منسق لجان المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، قوله إن "هناك فعاليات ستنظم في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية لمواجهة الأنشطة الاستيطانية على قمم الجبال".

ودعا شتيوي إلى وجوب الحذر والمبادرة بفعل المقاومة الشعبية عبر التواجد على الجبال والتلال لمنع الأنشطة الاستيطانية.

من جانبه، دعا منسق القوى والفصائل في محافظة نابلس نصر أبو جيش المواطنين إلى "قطع الطريق على مسيرات المستوطنين الاستفزازية، المقررة على مفارق الطرق، ورفع الأعلام الفلسطينية على كل التلال المرتفعة".

وقال أبو جيش إن "فصائل العمل الوطني ستجتمع اليوم في مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في نابلس، لبحث الخطوات التي من الممكن اتخاذها للتصدي لمسيرات المستوطنين المرتقبة".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، يخطط المستوطنون للخروج بـ14 مسيرة، بما يشبه مسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون يوم الثلاثاء في القدس.