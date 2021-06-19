حبس متهم بحيازة 40 اسطوانة هيروين في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس، شخص، عاطل، "له معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 40 إسطوانة لمخدر الهيروين، تزن 10 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية، مليون و500 ألف جنيه.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات "المخدرات، والسيارة"، وإرسال عينة من المخدرات إلى المعمل الكيماوي، لفحصها وبيان طبيعتها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع الجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين له، وضبطه، وبتفتيشه حال إستقلاله إحدى السيارات، عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته، أقر بنشاطه، وأن المخدرات التي ضبطت بحوزته، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة؛ لنقل المخدرات.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.