الرئيس الإسرائيلي: شكرا أردوغان على إحباط هجمات الإرهاب ضد الإسرائيليين في إسطنبول

شكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على جهود بلاده في إحباط الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين في إسطنبول، وسط مخاوف من نوايا إيران لمهاجمة الإسرائيليين في تركيا.



ورفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي تحذيره بشأن السفر إلى إسطنبول إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى، مشيرا إلى مخاوف بشأن هجمات محتملة مدعومة من إيران ضد الإسرائيليين في تركيا، وخاصة إسطنبول.



ودعا مجلس الأمن القومى، الإسرائيليين الموجودين حاليا في المدينة، إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن، وحذر من زيارة تركيا حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وقال هرتسوج، إنه تحدث مع أردوغان عبر الهاتف اليوم الأحد "على خلفية نوايا لارتكاب هجمات ضد الإسرائيليين في إسطنبول".



وأضاف: "لقد تحدثت للتو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية نوايا ارتكاب هجمات إرهابية ضد الإسرائيليين في إسطنبول. وشكرته على الجهود المبذولة لإحباط الأنشطة الإرهابية على الأراضي التركية. وشددت على أن التهديد لم يتبلور بعد".



وذكر هرتسوج: "تعاوننا يقدم مساهمة كبيرة في الثقة التي يتم بناؤها بين حكومتي وشعبي بلدينا، واتفقنا على مواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار في منطقتنا من خلال الحوار المفتوح والمستمر".