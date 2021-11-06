الخارجية الفلسطينية تنتقد قرار محكمة إسرائيلية بإدانة مدير مؤسسة أمريكية بغزة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار محكمة إسرائيلية قضى بإدانة مدير مؤسسة أمريكية في غزة، واعتبرته "غير قانوني".



وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن اعتماد محكمة إسرائيلية إدانة الفلسطيني محمد الحلبي (44 عاما) تم بموجب تهم ملفقة اختلقتها أجهزة الاحتلال في ظل عدم اعترافه بأي من التهم الموجهة إليه.



ورأت أن القرار يعد جزءا من محاكم الاحتلال الصورية التي تثبت أن ما يسمى منظومة القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، خاصة أن الحلبي مضى على اعتقاله 6 سنوات وخضع لعملية تحقيق طويلة و170 جلسة محكمة.



وأضافت أن ما يتعرض له الحلبي هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ومصادرة حرية الفلسطيني دون أي سبب، في جريمة متواصلة يتعرض لها أي مواطن فلسطيني بما في ذلك الاعتقال الإداري غير القانوني.



وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، بـ"الخروج عن صمتها والتحرك بسرعة للضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الحلبي وغيره من الأسرى الفلسطينيين".



كانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع أدانت يوم الأربعاء الماضي الحلبي بمزاعم الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتقديم معلومات للعدو، ومجموعة من الجرائم الأمنية الخطيرة الأخرى.



واعتقلت إسرائيل الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في غزة، منتصف يونيو 2016، أثناء تنقله إلى الضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون/إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية مع القطاع.



كان بيان للاتحاد الأوروبي اعتبر أن هناك "إشكالية" في قرار المحكمة الإسرائيلية بإدانة الحلبي كونه يستند إلى أدلة سرية، بالإضافة إلى اعتقاله لمدة 6 سنوات من دون حكم بما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.