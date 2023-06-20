 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المُصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المُصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 11:51 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المُصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من المصلين من الاعتكاف داخله.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك حراسًا من المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب ثلاثة أطفال من بلدة "الطور" بالقدس المُحتلة.


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