أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل ترغب في تطوير حقل للغاز قبالة ساحل غزة مع مصر والسلطة الفلسطينية.

وقال المكتب إن الهدف من هذه الخطوة هو تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة.

ويخضع تنفيذ المشروع للتعاون مع مصر والسلطة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل قالت إنها ستضمن حماية مصالحها الأمنية والدبلوماسية وفقا للاتفاق.

وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الأحد أن شركة "إيجاس" المملولة للدولة المصرية من المرجح أن تقوم بتطوير حقل الغاز الذي يبعد 30 كيلومترا قبالة الساحل. ويقدر احتياطي الغاز بما يعادل 3ر28 مليار متر مكعب. وهذا يتجاوز الطلب في قطاع غزة والمناطق ذاتية الحكم في الضفة الغربية، لذلك يمكن تصدير الغاز أيضا.

وقال متحدث باسم حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، إن الغاز خاص بالفلسطينيين.

وأضاف أن "الغاز قبالة ساحل غزة هو ثروة طبيعية خاصة بالفقراء والشباب والأجيال المستقبلية لشعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.. ولديهم كل الحق في الاستفادة من الموارد الطبيعية".