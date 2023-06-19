قاضي قضاة فلسطين: المعايير المزدوجة التي يتعامل بها العالم لن تقود إلا للعداء والدم

علق محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، على الاعتداء الإسرائيلي في مخيم جنين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة حقيقية تشنها إسرائيل على حضارة فلسطين وحقولها ومزروعاتها، وكل ما له علاقة بفلسطين أمام سمع العالم وبصره ولا يتحرك له ساكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج « كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن هذا التصعيد نابع من العقلية الإسرائيلية التي لم تتغير منذ عام 1948، فهي نفس العقلية التي قامت بمذبحة دير ياسين ولن تتغير العقلية العدوانية التي تعشش في العقول الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هناك أزمات تواجهها الحكومة الإسرائيلية في الداخل وفي العلاقات الدولية لذلك تريد أن تسطر هذه الأزمات للجارة الفلسطينية من خلال افتعال أزمات بقتل الفلسطينيين، منوهًا أن حكومة نتينياهو «المجرم الإرهابي»، الذي يريد فتح الأبواب أمام نفسه، حتى يتحدث معه العالم كله من خلال الدم الفلسطيني وكأنه سلعة في السياسية الإسرائيلية ولكن العالم لم يتحرك له ساكنًا.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني جاهز للتفاوض حتى في آخر الدنيا، ولكن مع الحكومة الإرهابية والمستوطنين الإرهابين لا جدوى من أي حديث ولابد أن يدرك العالم هذا، متسائلا هل يريد العالم أن يكون هناك ثمن يدفعه الفلسطينيون حتى يتدخل؟.

ونوه أنه المعايير المزدوجة التي تعامل بها العالم مع الضحايا الإنسانيين لن تقود إلا مزيد من التوتر والعداء والدم والكراهية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن مصر تدين الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين.