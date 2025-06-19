كييف تعلن إسقاط 40 من أصل 104 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني حيدت 88 من أصل 104 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 104 طائرات مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من اتجاهات ميلروفو وكورسك وأوريل وبريمورسكو - أختارسك، بالإضافة إلى كيب تشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 40 طائرة مسيرة في شمال وشرق وجنوب ووسط أوكرانيا، بينما تم فقدان أو تعطيل 48 طائرة مسيرة أخرى عبر وسائل الحرب الإلكترونية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 81 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية من الساعة 21:20 بتوقيت موسكو يوم 18 يونيو، وحتى الساعة 06:40 بتوقيت موسكو يوم 19 يونيو، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة، 81 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و17 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و13 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و7 فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و6 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق أراضي جمهورية القرم، و3 فوق كل من مقاطعتي بيلجورود وأستراخان، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ريازان، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة موسكو".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.