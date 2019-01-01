 وزارة الخارجية البريطانية تؤكد احتجاز سفينة ثانية - بوابة الشروق
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وزارة الخارجية البريطانية تؤكد احتجاز سفينة ثانية

لندن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 11:05 م | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 11:05 م

أكدت وزارة الخارجية البريطانية اليوم . الجمعة، أن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة بريطانية ثانية في مضيق هرمز .

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