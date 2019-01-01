وزارة الخارجية البريطانية تؤكد احتجاز سفينة ثانية

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أكدت وزارة الخارجية البريطانية اليوم . الجمعة، أن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة بريطانية ثانية في مضيق هرمز .