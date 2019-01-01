وزارة الخارجية البريطانية تؤكد احتجاز سفينة ثانية

بوتين يبدي قلقه من المواجهات الأمريكية-الإيرانية لقربها من الحدود الروسية

أسعار النفط تتجه نحو أقل سعر أسبوعي لها منذ مايو مع تزايد التوترات بين أمريكا وإيران