قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كرستالينا جورجييفا، إن اجتماع مجموعة العشرين، المنعقد اليوم، له أهمية خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، واصفة الأزمة بأنها غير مسبوقة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء السبت، أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزي لدول المجموعة عقدوا اجتماعًا، شهر أبريل الماضي، لمناقشة إتاحة تيسيرات متزامنة مكنت الاقتصاد العالمي من الارتكاز عليها.

وتوقعت أن يتقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9%، لافتة إلى أن 95% من بلدان العالم سينهون هذا العام باقتصاد أصغر حجمًا من الذي بدأوا به خلال العام الجاري؛ نتيجة لأزمة كورونا المستجد.

وذكرت مدير صندوق النقد الدولي أن «الشيء الهام جدًا هو أن هذه الأزمة الفريدة من نوعها أحدثت استجابة فريدة من نوعها»، قائلة إن «مجموعة العشرين لعبت دورًا أساسيًا في تجميع الدول مع بعضها البعض لتبادل الخبرات، وحشد الجهود من أجل هذه الاستجابة».