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شريف يجيب.. من مثله الأعلى محليا وعالميا؟

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 3:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 3:15 ص

كشف محمد شريف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر ، عن مثله الأعلى محليا وعالميا.

وقاد شريف الأهلي للتتويج بلقب العاشرة، بعدما أحرز هدف وصناعة ثنائية في فوز المارد الأحمر بالمواجهة النهائية على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد.

وقال شريف إن مثله الأعلى عالميا، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس السابق.

وأشار شريف إن مثله الأعلى محليا عماد متعب ومحمد أبوتريكة ومحمود الخطيب.

يذكر أن شريف نجح في التتويج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري حاليا مع أحمد ياسر ريان مهاجم المارد الأحمر المعار لسيراميكا كليوباترا ولكل منهما 15 هدفا.


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