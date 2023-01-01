«أتون ريسورسز» الكندية تعلن رغبتها في زيادة استثماراتها بمجال التعدين بمصر

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تونو فاك الرئيس التنفيذى لشركة "أتون ريسورسز" الكندية للتعدين والمدير الإقليمى للشركة شريف بركات، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين.

وأوضح الملا، أن شركة أتون ريسورسز، من أكثر شركات التعدين خبرة التي تعمل في مصر منذ حصولها على امتياز أبو مروات في عام 2007 للبحث والتنقيب عن المعادن، وأن هناك تعاونًا مثمرًا مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

ولفت إلى استعداد الوزارة إلى تقديم كل أوجه الدعم لزيادة حجم أعمالها في مصر، وتحقيق نجاحات جديدة خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد رئيس شركة "أتون ريسورسز"، أن هناك تطورًا في عمل الشركة منذ بدء عملها في مصر بمنطقة امتياز أبو مروات وأنه يأمل في المزيد من الاستثمارات بهذا المجال واستغلال إمكانيات الشركة وما تمتلكه من تكنولوجيا وتقنيات لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن سعادته للمشاركة في منتدى مصر للتعدين والنجاح الذي حققه.