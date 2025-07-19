صحة غزة: حالات إعياء شديد بأعداد غير مسبوقة تصل المستشفيات بسبب الجوع 

قالت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، إن أعدادا غير مسبوقة من الفلسطينيين من مختلف الأعمار تصل إلى المستشفيات بحالة إعياء شديدة.

وحذرت من خطر موت محتم يهدد مئات المجوعين جراء نقص الغذاء.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن "أعدادا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من جميع الأعمار تصل الى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين".

وحذرت من أن "المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود".

يأتي هذا التحذير في وقت يواجه فيه قطاع غزة مجاعة شديدة منذ إغلاق المعابر في مارس الماضي.

حيث لم يعد بمقدور الفلسطينيين توفير الحد الأدنى من مقومات البقاء، حيث فقد غالبيتهم الدقيق اللازم لصناعة الخبز، بينما ترتفع أسعار الكميات القليلة المتوفرة منه في السوق السوداء، بشكل لا يمكن للفلسطينيين المجوعين الحصول عليه.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن 650 ألف طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، فيما تواجه نحو 60 ألف سيدة حامل خطرا حقيقيا جراء انعدام الغذاء والرعاية الصحية اللازمة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.