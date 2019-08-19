إسماعيل هنية يمتنع عن التعقيب على «العمليات الفردية» لنشطاء حماس في غزة

امتنع زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، يوم الأحد، عن التعقيب على "العمليات الفردية" لنشطاء الحركة في غزة التي قتل فيها 9 نشطاء هذا الشهر باستهداف إسرائيلي قرب السياج الحدودي.

في الوقت ذاته، صرح هنية في غزة بحسب الموقع الرسمي للحركة، أن حماس "جاهزة لخوض مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى".

وقال هنية: "ما بين أيدينا من كنز على هذا الصعيد لا يمكن أن يفلت من أيدينا ولو اجتمعت علينا كل قوى الأرض؛ إلا إذا استجابوا لمطالبنا ومطالب الشعب الفلسطيني".

وكان آلاف الفلسطينيين شيعوا ظهر اليوم جثامين ثلاثة نشطاء أحدهم من حماس قضوا في استهداف إسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت "عددًا من المسلحين الفلسطينيين" على أطراف شمال قطاع غزة وأحبط محاولتهم التسلل إلى السياج الفاصل مع إسرائيل.

وبذلك ارتفع عدد القتلى إلى 9 في عمليات محاولات تسلل مماثلة منذ مطلع الشهر الجاري أغلبهم من حماس التي لم تتبناهم وقالت إنها عمليات فردية ضد "جرائم" إسرائيل. وفي واحدة من العمليات فقط أصيب ضابط وجنديين إسرائيليين.

وتراجع التوتر بشدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منذ أكثر من ثمانية أسابيع على أثر تفاهمات للتهدئة برعاية مصر وقطر والأمم المتحدة.

وتمت التفاهمات بناء على مسيرات العودة الشعبية التي تجرى شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي.