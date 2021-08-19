 لأول مرة منذ 20 عاما.. إسرائيل تخفض مستوى التهديد الإرهابي لشواطئ سيناء وشرم الشيخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لأول مرة منذ 20 عاما.. إسرائيل تخفض مستوى التهديد الإرهابي لشواطئ سيناء وشرم الشيخ

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت
تل أبيب - د ب أ
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 9:34 ص

أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خفض مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ سيناء وشرم الشيخ من المستوى الأول إلى الثالث.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن هذا هو أول تخفيض لمستوى التهديد في شواطئ سيناء وشرم الشيخ منذ أكثر من عشرين عاما.

وقد أبلغ رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مدير المخابرات المصرية عباس كامل، بذلك اثناء اجتماعهما في القدس أمس.

وذكرت القناة الحادية عشر التلفزيونية أن وفدا أمنيا إسرائيليا توجه مساء أمس الأربعاء إلى شرم الشيخ.

وأبقت إسرائيل الخطر في شمال سيناء مرتفعا على حاله عند المستوى الأول.


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