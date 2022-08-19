المحامين العرب تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمراكز حقوقية فلسطينية

أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لسبعة مراكز لمنظمات حقوقية فلسطينية في كل من رام الله والبيرة بالضفة الغربية، معلنة تضامنها المطلق مع هذه المنظمات التي تعرضت مقراتها للاقتحام الغاشم من طرف قوات الاحتلال.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، في بيان اليوم الجمعة، إنه باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المقرات وتخريبها بعد استيلائها على مشمولاتها يكون الاحتلال قد برهن على أنه سائر إلى كبح الأصوات التي تفضح انتهاكاته اليومية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني.

وأكد بن عيسى، أن هذه الأفعال الإجرامية لن تزيد المنظمات الحقوقية الفلسطينية المناضلة، وكل أحرار العالم إلا إيمانًا وصلابة للذود عن حق الشعب الفلسطيني وإسماع صوت الحق.

وأهاب الأمين العام بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، بإدانة الاقتحام والتضامن مع هذه المنظمات الحقوقية التي تعرضت مقراتها للاقتحام، مطالبًا المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي على كل الجرائم التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني ومنها هذه الجريمة النكراء.