المغرب: إحباط عملية دولية لتهريب نحو 3 أطنان من الحشيش وضبط 6 أشخاص

ألقت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة الناظور اليوم الجمعة، القبض علي 6 أشخاص على صلة بشبكة إجرامية تعمل في التهريب الدولي للمخدرات.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربي بأنه تم ضبط 77 رزمة من مخدر الحشيش، موزعة على مجموعة من المخابئ المجهزة بمناطق صخرية، بلغ وزنها الإجمالي 2.751 طن من مخدر الحشيش، كما تم ضبط 4 محركات بحرية ومعدات للملاحة ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، فضلا عن دراجتين ناريتين وسيارة ومبلغ مالي بالعملتين المغربية والأجنبية، وكذلك قارب تقليدي يتم استعماله في تنفيذ عمليات للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على المتهمين لحين استكمال التحقيقات، التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المشاركين والمساهمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية، ورصد مسالك التهريب المعتمدة، وتحديد ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الداخلي والدولي.