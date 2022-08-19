بيونج يانج ترفض عرض سول بشأن المساعدة الاقتصادية مقابل نزع السلاح النووي

قالت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الجمعة أن نظامها لن يقبل مطلقا مبادرة حكومة كوريا الجنوبية التي تسعى لمساعدة بيونج يانج على تحسين اقتصادها مقابل خطوات نزع السلاح النووي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كيم يو جونج انتقدت خطة إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ووصفتها بأنها ليست سوى نسخة من نهج حكومة لي ميونج باك المحافظة السابقة، والتي يطلق عليها "فيجن 3000" من أجل نزع السلاح النووي والانفتاح، والتي انتهت بالفشل.

وقالت في البيان الذي نشرته صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة باسم الحزب الحاكم في كوريا الشمالية "لا أعرف ما هي الأفكار الطائشة التي سيطرقون بها الباب في المستقبل، لكني أوضح أننا لن نتعامل معها أبدا".

وجاء ذلك بعد أربعة أيام من انتهاز يون لفرصة خطابه في يوم التحرير لعرض بعض تفاصيل الخطة، وهي إحدى تعهداته الرئيسية في حملته الانتخابية، والتي تهدف إلى مساعدة الشمال الفقير على تطوير اقتصاده في حالة اتخاذ خطوات لنزع السلاح النووي. وتضمن عرض يون لبيونج يانج برنامجا جريئا للمساعدة الاقتصادية والتنمية والاستثمار في البنية التحتية.

ويبدو أن كيم، التي تشغل منصب نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، هي المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين.