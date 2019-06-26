انقلاب سيارة نقل تحمل 23 طن زيت طعام أمام مركز سمالوط بالمنيا بالطريق الصحراوي الغربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد الطريق الصحراوي الغربي، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ23طن زيت طعام أمام مركز سمالوط بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن إنقلاب السيارة رقم 7481 نقل بمقطورة، محملة بـ23 طن زيت طعام أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الشيخ مبارك.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلي موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ويدعى محمد أحمد 39 عاما، مقيم بمحافظة الفيوم، ونتج عن ذلك إصابته بكدمات واشتباه كسور وتم نقله إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن السيارة النقل كانت محملة بزيت طعام وقادمة من القاهرة ومتجه إلي محافظة أسيوط وأمام مركز سمالوط بالمنيا انقلبت بالطريق الصحراوي الغربي مما تسبب في ارتباك حركة السير وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم الدفع بلودر الوحدة المحلية لرفع السيارة المنكوبة، كما تم إزالة آثار الزيت التي أنسكبت علي الطريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.