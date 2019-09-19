مصادر من حزب جانتس: منذ متى يدعو الخاسرون الفائزين؟

سخرت مصادر من حزب "أزرق أبيض"، بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي بيني جانتس والمتصدر لنتائج الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع، من دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المصادر القول إن "هذه الدعوة لتشكيل حكومة وحدة ما هي إلا حيلة إعلامية بائسة".

وتساءلت المصادر :"منذ متى يدعو الخاسرون الفائزين؟"، مؤكدة أن "أزرق أبيض" هو الذي سيشكل الحكومة.

وذكرت هيئة البث أن رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، رحب خلال فعاليات اليوم، بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان نتنياهو يصر خلال الانتخابات على تشكيل حكومة من الأحزاب اليمينية والدينية، إلا أنه قال اليوم، في بيان، :"خلال الانتخابات، دعوت لتشكيل حكومة يمينية. لكن لسوء الحظ تظهر نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن".

وأضاف أنه "لم يعد هناك خيار" إلا تشكيل حكومة وحدة. ودعا جانتس إلى لقائه في وقت لاحق اليوم.