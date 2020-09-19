اتحاد الكرة: القوانين لا تسمح بإجراء أي انتخابات قبل نهاية جميع المسابقات

تحدث جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، عن مصير وموعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، خاصة بعد المد للجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، حتى 30 نوفمبر المقبل.

وقال جمال، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس"وفقا للقوانين واللوائح لا يصح إقامة انتخابات إلا عقب انتهاء جميع المسابقات واعتماد اللجنة الأولمبية الدولية للتصنيف".

وأضاف: "تم إرسال موقف المسابقات وجميع البنود التي تتعارض مع إقامة الانتخابات المقبلة للفيفا وننتظر الرد".

وأوضح: "الجبلاية لن تتمكن من عقد جميعة عمومية لإقامة انتخابات قبل 30 أكتوبر".

وشدد: "سبب التعارض أن قانون الرياضة ولائحة اتحاد الكرة ينصان على إقامة الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة، ومن ثم الانتخابات بعد انتهاء الموسم الكروي واعتماد التصنيف من قبل اللجنة الأولمبية، وذلك خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية".

وعن اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، أجاب: "ستعرض بعد وصول تعديلات الفيفا، وهو ما طلب من قبل اللجنة الخماسية بالفعل الأسبوع الماضي، من أجل ترجمتها وعرضها على الجمعية العمومية".