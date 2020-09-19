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مخاوف موجة كورونا الثانية تدفع هولندا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة

كورونا هولندا
كورونا هولندا
د ب أ
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 1:44 ص | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 1:45 ص

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة تطبيق إجراءات صحية أكثر صرامة في مدينتي أمستردام وروتردام ومدن كبرى أخرى وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وفي المناطق المتضررة ، سيتعين على المطاعم والبارات التوقف عن استقبال الضيوف في منتصف الليل والإغلاق الساعة 1 صباحًا (2300 بتوقيت جرينتش) ، ويجب أن تكون التجمعات أقل من 50 شخصا ، سواء في الداخل أو في الخارج.

وسيتعين على المنظمين تقديم طلبات لتنظيم فعاليات أكبر مثل الحفلات الموسيقية، وفي أمستردام ، سيجري إغلاق المتنزهات ليلا لمنع إقامة الحفلات غير القانونية.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ مساء الأحد المقبل .

وأعلنت السلطات عن تسجيل ما يقرب من 2000 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية - وهو رقم قياسي.

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