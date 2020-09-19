مخاوف موجة كورونا الثانية تدفع هولندا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة تطبيق إجراءات صحية أكثر صرامة في مدينتي أمستردام وروتردام ومدن كبرى أخرى وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وفي المناطق المتضررة ، سيتعين على المطاعم والبارات التوقف عن استقبال الضيوف في منتصف الليل والإغلاق الساعة 1 صباحًا (2300 بتوقيت جرينتش) ، ويجب أن تكون التجمعات أقل من 50 شخصا ، سواء في الداخل أو في الخارج.

وسيتعين على المنظمين تقديم طلبات لتنظيم فعاليات أكبر مثل الحفلات الموسيقية، وفي أمستردام ، سيجري إغلاق المتنزهات ليلا لمنع إقامة الحفلات غير القانونية.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ مساء الأحد المقبل .

وأعلنت السلطات عن تسجيل ما يقرب من 2000 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية - وهو رقم قياسي.