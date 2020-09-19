حالات الشفاء اليومية من كورونا بالهند تتخطى الإصابات بالفيروس

تجاوز عدد حالات الشفاء في يوم واحد في الهند عدد حالات الإصابة الجديدة، حيث تعافى حوالي 96 ألف شخص من فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء اليوم نقلا عن بيانات صادرة عن وزارة الصحة اليوم السبت.

وأظهرت الأرقام الصادرة صباح اليوم أنه بينما تعافى 95 ألفا و880 شخصا من المرض خلال فترة 24 ساعة، بلغت حالات الإصابة الجديدة رقما قياسيا وهو 93 ألفا و337 خلال تلك الفترة.

وبتلك الإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى خمسة ملايين و308 آلاف و14 حالة وعدد حالات الشفاء أربعة ملايين و208 آلاف و431 حالة، مما يرفع معدل الشفاء إلى28ر79

ومن جهة أخرى، قفزت حصيلة الوفيات إلى 85 ألفا و619، حيث أودى الفيروس بحياة 1247 شخصا خلال 24 ساعة، طبقا لبيانات تم تحديثها.