نفى جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ما يتردد عن وجود أي خلافات بين المجلس الحالي وهاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

وقال جمال، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل ما يتردد عن وجود أزمات وخلافات بين اللجنة وهاني أبوريدة، لا يوجد على أرض الواقع، نختلف أو نتفق فهو أحد الرموز المصرية في عالم كرة القدم".

وتابع: "أبوريدة، بمركزه في الاتحاد الإفريقي والدولي، يمتلك فكر كبير وليس شخص تصادمي، ونحن كلجنة خماسية، على تواصل مستمر معه".

وأوضح: "مصر بشكل عام تتلقى دعم القيادة السياسية من أجل استقبال الحفلات والبطولات الدولية على أرض مصر، ولكن لم يطلب أبوريدة استضافة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي".

وشدد: "إذا طلب سنوافق على الفور، مصر بها توجه عام لاستقبال المحافل الدولية الرياضية".