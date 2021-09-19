 انطلاق الاستفتاء الجماهيري لاختيار نجم العرب 2021 - بوابة الشروق
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انطلاق الاستفتاء الجماهيري لاختيار نجم العرب 2021

انطلاق الاستفتاء الجماهيري لاختيار نجم العرب 2021
انطلاق الاستفتاء الجماهيري لاختيار نجم العرب 2021
إيمان محمود
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 7:32 م | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 7:32 م
أعلن مهرجان نجم العرب برئاسة محمد فريد عن بدء المنافسة علي جوائز المهرجان لدورته السادسة، اليوم الأحد، عن طريق استفتاء جماهيري لاختيار الأفضل من نجوم السينما و الدراما و الإعلام والغناء خلال عام 2021.

و من المقرر أن يستمر الاستفتاء الجماهيري على مدار شهرين، ويعلن أسماء الفائزين خلال احتفالية كبيرة تقام بأحد الفنادق الكبرة بالقاهرة .

يذكر أن مهرجان نجم العرب كرم خلال الدورات السابقة عددا من أهم النجوم من بينهم عاصي الحلاني وخالد النبوي ويسرا و هنا الزاهد و حنان مطاوع و عمرو محمود ياسين و هشام ماجد و شيكو و جميلة عوض وغيرهم.

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