انطلاق الاستفتاء الجماهيري لاختيار نجم العرب 2021

أعلن مهرجان نجم العرب برئاسة محمد فريد عن بدء المنافسة علي جوائز المهرجان لدورته السادسة، اليوم الأحد، عن طريق استفتاء جماهيري لاختيار الأفضل من نجوم السينما و الدراما و الإعلام والغناء خلال عام 2021.



و من المقرر أن يستمر الاستفتاء الجماهيري على مدار شهرين، ويعلن أسماء الفائزين خلال احتفالية كبيرة تقام بأحد الفنادق الكبرة بالقاهرة .



يذكر أن مهرجان نجم العرب كرم خلال الدورات السابقة عددا من أهم النجوم من بينهم عاصي الحلاني وخالد النبوي ويسرا و هنا الزاهد و حنان مطاوع و عمرو محمود ياسين و هشام ماجد و شيكو و جميلة عوض وغيرهم.