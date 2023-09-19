تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، عن عيوب اللاعب المصري، موضحا الاختلاف بين اللاعب المصري واللاعب الأوروبي.

وأجرى أوسوريو حوارا صحفيا مع صحيفة ماركا الإسبانية كشف خلاله عن أوجه الفارق بين اللاعب المصري واللاعب الأوروبي.

وقال المدرب في تصريحات عبر صحيفة ماركا:" تختلف الإيقاعات كثيرًا عن أوروبا أو أمريكا الجنوبية، إذا كنت في بلدك سيذهب اللاعب للراحة في الساعة 10:00 مساءً أو 11:00 مساءً ويستيقظ في الساعة 7 أو 8 صباحًا تقريبًا للذهاب إلى التدريب".

وأضاف:"يتدرب اللاعب بعد راحة تتراوح بين سبع وعشر ساعات. لكن هذا لا يحدث في مصر. اللاعبون، على الرغم من أنهم لا يشربون أبدًا ويتم التحكم في ممارسة الجنس، إلا أنهم يسهرون بشدة في كثير من الأحيان بسبب مشكلة ثقافية، ويبقون حتى وقت متأخر في التحدث أو التواصل الاجتماعي أو تدخين الشيشة، لذلك لا يستريحون جيدًا للتدريب".

وأتم:" لهذه الأسباب كان التدريب هنا تحديًا كبيرًا بالنسبة لي لأننا لم نحصل على الفائدة الرياضية الكاملة من تدريبنا".