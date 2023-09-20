محمد يوسف: الأهلي تجاوز كبوة خسارة السوبر الإفريقي سريعًا

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي، أن ميزة الفرق الكبرى دائمًا العودة للمستوى الطبيعي سريعًا وتجاوز أي كبوة، مشيرا إلى أن الفريق قدم مستوى طيب أمام المصري، وحقق انتصارًا كبيرًا على المصري في بطولة الدوري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كنت أتمنى عودة البعثة إلى الإسكندرية (برج العرب) بعد لقاء السوبر الإفريقي مباشرة، والفريق أغلق صفحة لقاء اتحاد العاصمة وكان يريد محو الصورة التي ظهر عليها الفريق".

وأضاف: "المصري من الفرق القوية، ولكن الأهلي كان يريد تجاوز الكبوة سريعًا، وكان من المتوقع أن تكون مباراة صعبة خصوصا بعد مواجهة الفريقين نهاية الموسم الماضي في بطولة كأس مصر".

وواصل: "الأهلي كان يريد تقديم نفسه بشكل قوي وإرسال رسالة لجميع الفرق بأنه قادم للاحتفاظ باللقب، وظهرت حالة من الجدية والإصرار في بداية المباراة ومع طرد باهر المحمدي وقيام علي ماهر بسحب أمادو وإشراك عمرو موسي وهو ما تسبب في فتح وسط الملعب أمام نجوم المارد الأحمر".

وزاد: "أمادو لاعب ارتكاز جيد وكان يساهم في قطع هجمات الأهلي، وخروجه بقرار من علي ماهر كان لبناء الهجمات في الشوط الثاني بعدما أحرز الأهلي الهدف الأول، خروج أمادو ساهم في منح لاعبي الأحمر فرصة جيدة لبناء الهجمات بشكل جيد".

وأكد: "مشاركة أحمد نبيل كوكا على حساب مروان عطية قد تكون بسبب أن الأخير لم يكن جيدًا في لقاء اتحاد العاصمة، أيضا قد يكون قرار عدم مشاركته أساسيا لإراحته، وكولر يقوم بعمل تدوير دائم لتجهيز كل اللاعبين، ولازال هناك لاعبين آخرين مثل كريم نيدفيد وأكرم توفيق، وكوكا من العناصر المميزة منذ الموسم الماضي وقدم مستوى طيب مع المنتخب الأوليمبي، وكنت أتوقع أن يحصل على فرصة اللعب منذ فترة طويلة، وسيكون له دور كبير، وهذا لا يمنع أن مروان من العناصر المهمة".

وأتم: "مروان عطية تدخل بشكل عادي جدًا في لعبة مباراة السوبر الافريقي التي احتسبت ركلة جزاء، وهذه الركلة ليست سببا في خسارة اللقب، وكان من المفترض أن يسجل الأهلي أكثر من هدف لأن فارق الإمكانيات في صالح الأهلي".