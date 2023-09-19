أوسوريو: انتشلت الزمالك من المركز التاسع في الدوري

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، عن الفارق الذي صنعه منذ مع الزمالك في الموسم الماضي، والتأهل للكونفدرالية الإفريقية.

وأجرى أوسوريو حوارا صحفيا مع صحيفة ماركا الإسبانية كشف خلاله عن أوجه الفارق بين اللاعب المصري واللاعب الأوروبي.

وقال المدرب في تصريحات عبر صحيفة ماركا:" لقد قفزنا بالفريق من المركز التاسع بالدوري، وحصلنا على المركز الثالث، لنتأهل إلى كأس الكونفدرالية. وراثيا هناك إمكانات كبيرة في مصر، ولكن لأسباب ثقافية ودينية، لا يتم استغلال لاعب كرة القدم المصري".

عن اللعب في البطولة الإفريقية:"إنها بطولة من شأنها أن تمنحنا الرؤية وتساعدنا على تقدير عملنا. وبالتالي، ستظهر الاختيارات للمستقبل. على مستوى الأندية، نحن سعداء في الزمالك، وهو أحد العظماء في أفريقيا. ولهذا السبب نحن سعداء بالزمالك". لا أبحث عن نادٍ سواء في مصر أو في أفريقيا، لكننا منفتحون على استكشاف خيارات أخرى في الشرق الأوسط، وقبل كل شيء، رؤية فريق وطني يمنحني "الفرصة" للذهاب إلى كأس عالم جديد.