 في غياب هازارد والسداسي المصاب.. بنزيما يقود قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا - بوابة الشروق
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في غياب هازارد والسداسي المصاب.. بنزيما يقود قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا

الشروق
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 12:33 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 12:33 م

يحل ريال مدريد الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هزيمة هذا الموسم بمسابقة الدوري الإسباني ضيفًا على ريال مايوركا في الساعة التاسعة من مساء اليوم، على ملعب سون مويكس بعد سبع سنوات من مباراته الأخيرة فيه.

واستدعى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد 19 لاعبًا لخوض المباراة، حيث شهدت القائمة استبعاد السداسي المصاب مودريتش، وناتشو، وكروس، وأسينسيو، وجاريث بيل أو لوكاس فازكيز بجانب إيدين هازارد.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا وألتوب.

خط الدفاع: ميليتاو، سيرخيو راموس، فاران، مارسيلو، ميندي وأودريوزولا.

خط الوسط: كاسيميرو، خاميس، إيسكو وفالفيردي.

خط الهجوم: بنزيمة، يوفيتش، إبراهيم، ماريانو، فينيسيوس جونيور ورودريغو.


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