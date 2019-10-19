زعيم حماس يحذر من خطورة مخططات إسرائيل لـ«تهويد» المسجد الأقصى

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم السبت من خطورة مخططات إسرائيل لـ"تهويد" المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وقال هنية في كلمة بثتها قناة "الأقصى" المحلية التي تبث من غزة، إن "مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية في المسجد الأقصى والقدس المحتلة لن يُكتب لها النجاح".

وأضاف هنية "لن تنجح مخططات تقسيم الأقصى ولن نسمح ولو على رقابنا وعلى دمنا بتمرير مخططات الاحتلال، ولن تتغير معالم القدس، وكل القرارات لن تغير الحقائق".

وحث هنية على بلورة رؤية فلسطينية "متكاملة وبخطة حكيمة وشجاعة" من أجل مواجهة مخططات إسرائيل بحق المقدسات في القدس "التي ستبقى البوصلة، وهي مركز الصراع مع الاحتلال".

واعتبر هنية أن إسرائيل "تستغل الأحداث وانشغال الشعوب العربية لتنفيذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى، لكن أهلنا في القدس لا يمكنهم أن يتوانوا في الدفاع عن الأرض والمقدسات وثوابت الشعب الفلسطيني".

ودعا زعيم حركة حماس إلى "التحرك لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية بحق المسجد الأقصى فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا والعمل على نصرة القدس المحتلة والوقوف في مربع الدفاع عنها".