مدرب الاتحاد: التعثر أمام وادي دجلة بـ«فعل فاعل»

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يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري إن فريقه تعثر بالتعادل أمام وادي دجلة "بفعل فاعل".

وتعادل الاتحاد السكندري مع دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

لقاء شهد اعتراضات بالجملة على طاقم التحكيم بقيادة أحمد العدوي.

وقال طلعت يوسف، في تصريحاته التلفزونية، عقب المباراة: "التعثر كان بفعل فاعل".

وأردف: "لا أتهم أي شخص، ولكن حجم التركيز من الطاقم التحكيمي لم يكن على المستوى المعهود وهذا يضرنا كثيرا".

وتساءل "إذا كان الأهلي أو الزمالك بدلا منا اليوم، هل كانت ستسير الأمور بنفس هذا الشكل؟ لا أعتقد ذلك".

وأتم "الاتحاد السكندري ليس فريقا صغيرا".

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط ليظل أيضا في مركزه الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك (الرابع)، والمقاولون (الثالث).