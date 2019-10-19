كوكا: رفضت الانضمام للزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب الوطني ونادي سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، مشيرًا إلى أن عودته إلى مصر لن تكون سوى من بوابة النادي الأهلي.

وقال "كوكا" في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "صدى البلد"، مساء أمس الجمعة :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء".

وأضاف :"هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".

وانتقل "كوكا" للحديث عن عروض نادي بيراميدز، له، قائلًا :"نفس السيناريو تكرر مع بيراميدز في الصيف قبل الماضي وتحديدًا بعد كأس العالم الأخير إلا أنني رفضت لنفس السبب".

وعن وجود محاولات من جانب الأهلي لضمه، أوضح :"الأهلي لم يتحدث معي من قريب أو من بعيد للعودة، هدفي حاليًا الاستمرار في الاحتراف".

يذكر أن "كوكا" صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 قبل أن يرحل للبرتغال عبر فريق ريو أفي، منن ثم انتقل إلى فريق سبورتنج براجا في صيف 2015 تخلله فترة على سبيل الإعارة مع فريق أولمبياكوس اليوناني في الصيف الماضي.

وشارك كوكا في سبع مباريات مع براجا خلال الموسم الحالي نجح من خلالها في تسجيل هدف وصنع آخر.