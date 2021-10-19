 رئيسا النواب الكازاخي والشورى السعودي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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رئيسا النواب الكازاخي والشورى السعودي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 12:34 م

بحث رئيس مجلس النواب الكازاخي، نورلان نجماتولين، خلال محادثاته، مع رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد آل الشيخ ، الذي يجري زيارة رسمية لكازاخستان، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة على المستوى البرلماني.

وذكر تقرير أصدرته الخدمة الصحفية لمجلس النواب الكازاخي أن نجماتولين، أكد خلال الاجتماع، أن المملكة العربية السعودية هي أحد الشركاء الرئيسيين لكازاخستان في الشرق الأوسط ، وهي الدولة التي قدمت دعما كبيرا لكازاخستان وشاركت بشكل فعال في بناء العاصمة الكازاخية الشابة منذ أيام الاستقلال الأولى.

وشدد نجماتولين على الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة في كازاخستان لتنمية العلاقات مع الجزيرة العربية في جميع المجالات، بحسب وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الشورى السعودي إلى أن تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين يحمل ديناميكية خاصة..وشدد على أهمية تعزيز العلاقات القائمة.

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