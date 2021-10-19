رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ لمكافحة الجريمة

أعلن الرئيس الإكوادوري، جييرمو لاسو، حالة الطوارئ لمكافحة الجريمة في دولته الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال لاسو مساء أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي) في خطاب تلفزيوني: " هناك في شوارع الإكوادور عدو واحد فقط: تجارة المخدرات".

ومن المقرر أن تُفرض حالة الطوارئ مبدئيا لمدة 60 يوما. وبموجب حالة الطوارئ يتعين على الجيش، من بين أمور أخرى، ضمان الأمن في الشوارع إلى جانب الشرطة في المقاطعات المتضررة بشكل خاص.

وقال لاسو إنه مع تزايد الإتجار بالمخدرات، يزداد عدد الجرائم مثل القتل والسرقة، مضيفا أن أكثر من 70% من جرائم القتل العنيفة التي تحدث حاليا في مقاطعة جواياس مرتبطة بالإتجار بالمخدرات.

وبحسب تقارير إعلامية، قُتل صبي يبلغ من العمر 11 عاما خلال تبادل لإطلاق النار في عاصمة المقاطعة، جواياكيل، أول أمس الأحد.

كما أعلن لاسو عن تشكيل وحدة جديدة لحماية القوات الأمنية.

وتكررت الاشتباكات العنيفة في الإكوادور في الأشهر الماضية، بما في ذلك داخل السجون. وفي نهاية سبتمبر الماضي، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في اشتباكات دامية بين عصابات في أحد السجون بالقرب من مدينة جواياكيل المطلة على المحيط الهادئ. وقُتل 21 شخصا في أعمال شغب في سجون في كوتوباكسي وجواياكيل في يوليو الماضي.

وفي فبراير الماضي قتل 79 شخصا في اشتباكات عنيفة بين عصابات متعادية في عدة سجون.