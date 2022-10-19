المجلس الإقليمي للسكان بالأقصر يناقش أعمال مبادرات التوعية السكانية

شهد ديوان عام محافظة الأقصر انعقاد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وحضور الدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد بالمحافظة، ومسؤولي الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة والتربية والتعليم، والزراعة والشباب والرياضة ومحو الأمية وتنظيم الأسرة ووحدة السكان بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع تقريرا حول سير أعمال الأنشطة والمبادرات، التي تم تنفيذها في مجال التوعية الصحية ،وتدريب الشباب ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التي أطلقته وزارة التنمية المحلية؛ للحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان، كما ناقش الحضور مجموعة من المقترحات والحلول التي من شأنها المساهمة في التخفيف من معدلات الزيادة في السكان ورفع مستوى الوعي لدى المواطن بأهمية القضية السكانية.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أن القضية السكانية تبدأ حلولها من الأساس في توعية المواطن وتغيير الموروثات والعادات الخاطئة، موجهاً بالاستمرار في عمل دورات تثقيفية بجميع قرى ومراكز المحافظة، من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية.