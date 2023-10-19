البنك المركزي الصيني يضخ سيولة نقدية بقيمة 344 مليار يوان في النظام المصرفي اليوم

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الخميس 344 مليار يوان (91ر47 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، وذلك بعد أن ضخ أمس 105 مليارات يوان (62ر14 مليار دولار) وأول أمس 71 مليار يوان وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من ناحية أخرى استقر سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث بلغ متوسط السعر 1795ر7 يوان لكل دولار وهو نفس مستواه أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر الاسترشادي البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.