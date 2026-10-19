سوريا والبنك الدولي يتفقان على إنشاء صندوق لدعم التعافي وإعادة الاعمار

اتفقت سوريا ومجموعة البنك الدولي على إنشاء "الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (ستارت)".

وقالت الوزارة السورية في بيان لها اليوم الأحد إن الاتفاق يهدف إلى التمويل الميسر لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية.

وقالت الخارجية إن "الصندوق الائتماني هو متعدد المانحين، يستهدف تقديم التمويل الميسّر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات، بما يمثل واحدة من الأدوات المهمة التي تدعم جهود الدولة السورية في تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة من جهة، ويشجع من جهة أخرى على تمويل وجذب الاستثمارات الخاصة".

وأوضح البيان أن "البنك الدولي يتولى إدارة الصندوق بالمشاركة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية لسوريا، بما يتسق مع الأولويات المحددة من الدولة السورية، حيث سيساعد الصندوق على حشد الدعم الدولي وتنسيق العون والتمويل، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية في سوريا".

وجرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، خُصص لبحث جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك.

وأعرب شركاء التنمية من المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ووكالات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية، المشاركون في الاجتماع عن دعمهم وحرصهم على المساهمة في هذه المبادرة.